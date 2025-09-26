İran ve Rusya arasında stratejik işbirliği genişletiliyor

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ile Rusya arasında stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve enerji ile ekonomi alanlarındaki sürekli istişarelerin devam ettiğini bildirdi.

Celali yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin, Rusya Enerji Bakanı ve Ortak Ekonomik Komisyon Başkanı Sergey Tsivilyov ile yaptığı resmi görüşmeye değindi.

İki tarafın, özellikle nükleer enerji alanındaki ortak projelerin ilerletilmesi ve gerekli kolaylıkların sağlanması konularını ele aldığını belirten Celali, Rus tarafının da ortak komisyonun son faaliyetlerine ilişkin bir rapor sunduğunu ve bazı iş birliği konularının takip edilmesini talep ettiğini söyledi.

İslami'nin de bu görüşmede stratejik işbirliğinin önemini vurguladığını aktaran Celali, görüşmede gündeme gelen konuların Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla ve İran tarafındaki komisyon başkanının koordinasyonuyla önümüzdeki hafta takip edileceğini kaydetti.

İran Büyükelçisi, bu görüşmenin İran ile Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde ve enerji ile ekonomi alanlarındaki istişarelerin sürekliliği kapsamında gerçekleştiğini vurguladı.