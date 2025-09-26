İran ve Rusya, Buşehr'den daha büyük nükleer santrallerin inşasını görüştü

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, İran ile Rusya’nın, Buşehr Nükleer Santrali'nden daha büyük kapasiteli nükleer enerji santrallerinin inşası konusunda görüşmeler yaptığını ve bu alandaki işbirliğinin genişletilmesi için önemli adımlar atıldığını duyurdu.

Kemalvandi, Rusya'da düzenlenen “Atom Expo 2025” fuarı kapsamında yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin Rusya’ya yaptığı ziyaretin çok yönlü ve başarılı geçtiğini belirtti. Ziyaretin hem uluslararası bir toplantıya katılımı hem de Rusya ile nükleer işbirliğinin farklı boyutlarını kapsadığını söyledi.

5000 Megavatlık Yeni Santral Planı

Kemalvandi, İran'ın Rusya ile halihazırda işleyen ve 12 yıldır faaliyet gösteren Buşehr Nükleer Santrali’nde başarılı bir işbirliği yürüttüğünü, santralin güvenlik değerlendirmelerinde WANO’dan (Dünya Nükleer Operatörler Derneği) tam not aldığını hatırlattı. Bu işbirliğinin genişletilmesi kapsamında, 1.200 megavatlık dört yeni ünitenin inşası için görüşmeler yapıldığını ve bu santrallerin toplamda yaklaşık 5000 megavat kapasiteye sahip olacağını belirtti. Santrallerin ülkenin güneyinde inşa edilmesi planlanıyor.

Küçük Ölçekli Nükleer Santraller de Gündemde

Kemalvandi, geleceğin enerji sistemlerinde küçük ölçekli, modüler ve çoğaltılabilir nükleer santrallerin önemli rol oynayacağını vurgulayarak, bu alanda da Rusya ile mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. İran’a bu teknolojilerin transfer edilmesi ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi için Rus heyetinin yakın zamanda İran’a geleceği bildirildi.

Bilimsel İşbirliği ve Yeni Alanlarda Genişleme

Ziyaretin, yalnızca santral inşası değil, aynı zamanda nükleer füzyon, radyofarmasötik üretimi ve plazma teknolojileri gibi diğer bilimsel alanlarda da işbirliğinin temelini attığını vurgulayan Kemalvandi, bu alanlarda ileride çok daha kapsamlı ortak projelerin yürütülmesini beklediklerini söyledi.

İran’ın Atom Expo 2025 Katılımı

İran’ın Atom Expo’daki standında ise radyofarmasötikler, plazma teknolojileri, yapımı süren nükleer santraller ve tarım alanındaki nükleer uygulamalar sergilendi. Kemalvandi, İran’ın nükleer ölçüm cihazları üretiminde önemli ilerlemeler kaydettiğini ve büyük ölçüde yerli üretime dayandığını belirtti.

“Baskılar Bizi Durduramaz”

Sözlerini tamamlayan Kemalvandi, Rusya’nın nükleer teknoloji alanında gösterdiği ilerlemelere dikkat çekerek, birçok Asya ve Afrika ülkesinin de Rus yapımı santralleri tercih ettiğini ifade etti. İran’a yönelik baskıların şimdiye kadar herhangi bir sonucu olmadığını belirten Kemalvandi, bu baskıların gelecekte de İran’ın nükleer hedeflerini durduramayacağını söyledi.