Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İran’a yaptırımların geri dönüşünü kınadı

Kudüs Haber Ajansı’na göre, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yayımladığı bildiride, İran’a yönelik zalimane yaptırımların yeniden uygulanmasını sert bir şekilde kınadığını belirterek, bunu Ortadoğu’da ve dünyada istikrar ve güvenliği tehdit eden tehlikeli ve sistematik bir tırmanış olarak değerlendirdi.

İran’a yönelik yeni yaptırım dalgasını, Batı ve ABD’nin baskı zincirinde yeni bir halka olarak nitelendiren Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, bunun ülkelerin egemenliğini hedef aldığını, bölge ülkelerinin parçalanması ve üzerinde sulta kurulması için işgalcilere ve onların projelerine ücretsiz bir hizmet sunduğunu ifade etti.