Güney Kore'den İran'a yönelik yasadışı yaptırımların geri dönüşüne tepki

Rusya el-Youm’un aktardığına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’in İran’a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin Seul üzerinde sınırlı bir etki yapmasının beklendiğini açıkladı.

Bakanlık, Güney Kore’nin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak İran’ın nükleer dosyasının barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgedeki barış ile istikrarın güçlendirilmesi yönündeki çabalara katılmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Koreli şirketler için ortaya çıkabilecek sorunların azaltılması konusunda hükümetin çabalarına dikkat çekti.

Daha önce BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin baskısı altında, İran’la yapılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararın uzatılmasını amaçlayan Rusya ve Çin’in taslağını reddetmişti.

İngiltere, Almanya ve Fransa; 2015 nükleer anlaşmasını ihlal etmekle İran’ı suçlamış, ABD’nin 2018’de bu anlaşmadan tek taraflı çekilmesine ve Avrupalı tarafların ihlallerine değinmeden, ABD’nin Tahran’a karşı yürüttüğü “azami baskı” kampanyasıyla uyumlu olarak 30 günlük snapback (tetik mekanizması) sürecini başlatmışlardı.