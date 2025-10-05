Gazze'de ateşkes görüşmeleri yarın Mısır'da başlıyor

ABD Başkanı Trump’ın planladığı Gazze ateşkes anlaşması kapsamında Siyonist rejim ve Hamas yetkililerinin müzakereleri yarın Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde başlayacak.

İsrail heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer başkanlık edecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde uygulanması planlanan ateşkes planının bazı maddeleri Hamas tarafından kabul edilirken, diğer maddelerin kapsamlı müzakerelerle görüşülmesi gündemde.

Siyonist rejimin kanal 12 televizyonu, rejim ile Hamas arasında planın hayata geçirilmesi için dolaylı görüşmelerin yarın Mısır’da yapılacağını bildirdi.

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın önerisi doğrultusunda esir takası sürecini görüşmek üzere 6 Ekim'de Kahire'nin İsrail rejimi ve Hamas'tan iki heyeti ağırlayacağını duyurdu.