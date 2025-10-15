Afganistan ile Pakistan arasında gerilim sürüyor 

Afganistan'ın güneydoğusundaki Paktiya vilayetinin sınır bölgesinde Taliban güçleri ile Pakistan ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Afganistan’daki Taliban hükümetinin iddiasına göre, Pakistan ordu güçlerinin dün Afganistan topraklarına yönelik devam eden saldırılarında en az 15 sivil hayatını kaybetti.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından ilk olarak 12 olarak sivil kayıp sayısı, ilerleyen saatlerde 15'e yükseldi.

Mücahid, bu sabah erken saatlerde Pakistan güçleri tarafından Afganistan'ı, özellikle de Kandahar'ın Spin Boldak bölgesini hedef alan yeni saldırılar düzenlendiğini ileri sürdü.

Saldırılarda topçu bataryalarının yanı sıra ağır ve hafif silahlar kullanıldı. Mücahid, saldırıda 100'ü aşkın sivilin de yaralandığını iddia etti.

Afganistan ve Pakistan neden çatışıyor?

Son çatışmaların fitilini, taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar ateşledi. Pakistan ordusu, Afgan güvenlik güçlerinin “provokasyonsuz biçimde” sınır karakollarına ateş açtığını öne sürerken Taliban yönetimi, Pakistan’ın Afgan topraklarına yönelik hava saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı. Taliban Sözcüsü, Pakistan’ın son hava saldırılarında sivillerin de yaşamını yitirdiğini iddia etti.

İslamabad yönetimi, saldırıların arkasında Afganistan topraklarında faaliyet gösteren Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) militanlarının bulunduğunu savunuyor. Pakistan’a göre TTP, Afganistan’ın sınır bölgelerinde güvenli alanlar oluşturuyor ve buradan ülke içine sızarak saldırılar düzenliyor. Taliban yönetimi ise bu iddiaları reddediyor ve Afgan topraklarının başka ülkelere saldırı için kullanılmasına izin verilmediğini vurguluyor.