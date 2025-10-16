Afganistan’da akaryakıt yüklü tanker patladı: 5 ölü, 35 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil'de akaryakıt yüklü tankerde patlama meydana geldi.

Sivil toplum kuruluşu EMERGENCY'nin Afganistan Direktörü Dejan Panic, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Panic, 5'i ölü olmak üzere 40 kişinin Kabil'deki EMERGENCY Cerrahi Merkezi'ne getirildiğini belirterek, "Yaralılarla dolu ambulanslar almaya başladık ve hastanemizden birkaç kilometre uzakta patlamalar olduğunu öğrendik. Şu ana kadar kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 40 kişi getirildi. 10 kişinin durumu kritik. Ne yazık ki 5 kişi ise hastaneye getirildiğinde ölmüştü. Ölü ve yaralı sayısı henüz kesin değil" açıklamassını yaptı.

Kaynak: İLKHA