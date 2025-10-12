İran'dan Pakistan ve Afganistan'a itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan ile Afganistan arasında son günlerde yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine karşılıklı saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bekayi, taraflara itidal çağrısında bulunarak, gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi amacıyla derhal diyaloğa başlanmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, İran’ın çevresinde barış ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiğini belirterek, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki gerginliğin azaltılması için her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.