Afganistan ve Pakistan'dan açıklama geldi; Topraklarımızı savunuyoruz

Afganistan geçici hükümet sözcüsü Zebihullah Mücahid Pakistan ile yaşanan çatışma hakkında "Afganların topraklarını savunma hakkı var ve bunu cesaretle yapıyorlar. Topraklarımıza tecavüz eden veya hava sahamızı ihlal eden herkes sert bir tepkiyle karşılaşacaktır" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de benzer açıklama geldi

Şahbaz Şerif, iki ülke arasındaki sınırda yaşanan gerginliğin tırmanmasına tepki göstererek, İslamabad'ın topraklarını ve halkını savunmakta bir an bile tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Şerif geçici Afgan hükümetine yönelik suçlamalarda bulunurken, "Terörist gruplara karşı acil ve sonuç odaklı bir eylem gündemimizde" dedi.

Ne oldu?

Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktı. Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan’ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi.