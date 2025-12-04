Fars Körfezi'nde sürekli istihbarat gözetlememiz var

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Fars Körfezi'nde Şehit Muhammed Nazeri adlı deniz tatbikatı başlattı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral AlirezaTengsiri Fars Körfezi'ndeki tatbikat sırasında şunları ifade etti: "Bu tatbikatta hem su altı gözetimi yapacağız, hem yüzey gözetimi gerçekleştireceğiz, hem de yüksek irtifada operasyonlar icra edeceğiz. Fars Körfezi'nde sürekli bilgi gözetimimiz var; ancak tatbikatlarda bunu hedef odaklı bir şekilde uyguluyoruz. Bu doğrultuda onlara yönler veriyoruz, nasıl çalışmaları gerektiğini belirtiyoruz.

İranlı komutan "Fars Körfezi'ndeki büyük tatbikat bugün, tam bilgi gözetimi ile gerçekleştiriliyor ve bu tatbikat, şehit Hacı Muhammed Nazeri'nin anısına ithaf edilmiştir. Bu tatbikat sırasında, deniz birlikleri bölgedeki Amerikan gemilerine uyarılar vererek kesin mesajlarını ilettiler." dedi.

Amiral Tengsiri "Ayrıca, gelişmiş savunma sistemleri olan Nevvab, Mecid ve Misak, elektronik harp koşullarında devreye alındı; bu sistemler, yapay zeka kullanarak hava ve deniz hedeflerini kısa sürede tespit edip yüksek hassasiyetle vurabildiler." ifadelerini kullandi.