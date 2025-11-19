ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının yayınlanmasını zorunlu kıldı

ABD Temsilciler Meclisi, Adalet Bakanlığını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein davasına ait dosyaları yayımlamaya zorlayan tasarıyı 1'e karşı 427 oyla kabul etti.

Tasarının kabul edilmesi, kamuoyundan gelen baskıların ve Cumhuriyetçi Parti içindeki değişen tutumların sonucunda gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yasa tasarısı kendisine ulaşırsa imzalayacağını söylemişti.

Donald Trump'ın Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları davası, Trump'ın Amerikan siyasetindeki en büyük zaaflarından biri haline geldi. İnsan ticareti ve cinsel istismardan hüküm giymiş zengin bir finansçı olan Epstein, 2019'daki şüpheli ölümünden önce dünyanın birçok siyasi ve ekonomik elitiyle temas halindeydi.

Ancak Trump'ın adı, çeşitli nedenlerle medya ve kamuoyunun mercek altına alındı. Eski ilişkiler, özel partilere katılım ve ortak yazışmalar ve belgeler hakkındaki söylentiler, davanın son aylarda yeniden tartışmalı bir konu haline gelmesine neden oldu. Trump'a atfedilen tartışmalı bir mektubun Epstein'a hitaben ifşa edilmesi ve ABD başkanının davadaki belgeleri ifşa etme sözünü tutmaması, kamuoyunun Epstein'a olan şüphesini artırdı.

Tesla'nın sahibi ve ünlü milyarder Elon Musk ile Trump'ın iktidardan ayrılmasının ardından yaşanan anlaşmazlık sırasında bu dava o kadar önemli hale geldi ki, kamuoyunda birçok soru işaretine yol açtı.