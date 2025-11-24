Erdoğan: Güney Kore ile kan kardeşi olduk

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kendisi hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir.

Uzun yıllardan sonra Güney Kore’den cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret ile daha da pekiştirdiğimize inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Kore savaşında omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk.

Türkiye olarak binlerce km uzaklıktaki topraklara 23 bin Mehmetçik gönderdik. Merhum şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti, yarın Ankara’da Kore’de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacaklar. Kendilerine bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi Güney Kore ile diplomatik ilişkileri 1957’de başlattık. 2012’de ise stratejik ortaklık tesis ettik.

Yapay zeka ve inovasyon alanlarında iki ülke arasında ciddi bir potansiyel bulunuyor.

Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere bir anlaşma imzalandı.