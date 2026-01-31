  1. Toplum
31 Oca 2026 16:26

Devrim Muhafızları binasına İHA'lı saldırı iddiası yalanlandı

"Bender Abbas kentinde Devrim Muhafızları binasına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştiği "iddiası yalanlandı.

Ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinde bir patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonu, patlamanın sekiz katlı bir binada meydana geldiğini ve kentteki Moallem Bulvarı bölgesinde “iki katı, birkaç aracı ve dükkanı tahrip ettiğini” bildirdi. Kurtarma ve itfaiye ekipleri yardım sağlamak için olay yerine intikal etti.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

