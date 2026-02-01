İran Meclis Başkanı'ndan AB'nin "Devrim Muhafızları" kararına tepki

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün yapılan genel kurul oturumunda gündem dışı konuşmasında, İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni’nin (ra) İran’a dönüşünün yıl dönümünü ve İslam Devrimi’nin 47. Zafer yıldönümünün başlangıcını kutlayarak, “İslam Devrimi’nin zaferi, yabancıların İran’ın aziz toprakları üzerindeki etkisinin sona erdiği gündür” dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, güçlü, bağımsız ve bütünleşmiş bir İran’ın, küresel emperyalizmin uzun vadeli planlarının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayarak, İslam Devrimi’ne yönelik düşmanlıkların da tam olarak bundan kaynaklandığını ifade etti.

AB’nin Devrim Muhafızları girişimine tepki gösteren Galibaf, “ABD Başkanı ve Siyonist rejim liderlerinin emirleri doğrultusunda gerçekleştirilen, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak nitelendirme yönündeki temelsiz suçlama gibi sorumsuz eylem, Avrupa'nın gelecekteki dünya düzeninde önemsizleşmesinin yolunu hızlandırdı” ifadelerinde bulundu.

Siyonizmi destekleyen çevrelerin, daha çok İran halkı ve dünyanın bağımsız ülkeleri nezdinde medya üzerinden algı oluşturma peşinde olduğunu belirten Galibaf, “İran halkının, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’nu kendisinin bir parçası olarak gördüğünü ve güvenliğini sağlayan bu kurumu, sel, deprem ve Kovid-19 gibi doğal afetlerden yeniden imar ve yoksullukla mücadele çalışmalarına kadar tüm zor zamanlarda yanında bulduğunu herkes bilmelidir” ifadesini kullandı.

Galibaf, Avrupalıların, Avrupa’ya yönelik terörizmin yayılmasının önündeki en büyük engel olan Devrim Muhafızları’na zarar vermeye çalışarak aslında kendi ayaklarına sıktıklarını ve bir kez daha Amerikalılara körü körüne itaat ederek kendi halklarının çıkarları aleyhine karar aldıklarını söyledi.

Meclis Başkanı, Avrupa’nın bu tür adımlarla asıl efendisi olan ABD’yi memnun etmeye çalıştığını, böylece toprak bütünlüklerine yönelik tehditlerin sona ermesini umduklarını dile getirdi; ancak bu efendinin, hizmetkârlarına hiçbir değer vermediğini defalarca gösterdiğini ifade etti.

Galibaf, Devrim Muhafızları’nın, bölge halklarının desteğiyle DEAŞ’ı yıkan, bu terör örgütünün küresel tehdidini ortadan kaldıran ve uluslararası terörle mücadele yolunda, aralarında en büyük ve en tecrübeli komutanlarından biri olan General Kasım Süleymani’nin de bulunduğu yüzlerce şehit veren, dünyadaki en özgün ve etkili terörle mücadele kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun, İran’ın onurlu milleti ve dünyanın mazlum halklarının desteğiyle her geçen gün daha da güçleneceğini belirten Meclis Başkanı Galibaf, bu kurumun terör örgütü ilan edilmesine karşı alınan misilleme yasasının 7. maddesi uyarınca, Avrupa ülkelerinin ordularının terör örgütü sayıldığını ve bu kararın sonuçlarının Avrupa Birliği’nin sorumluluğunda olacağını ifade etti.