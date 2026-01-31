Putin'in özel temsilcisi ABD'de (+video)

RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, ABD’nin Miami şehrine yaklaşan uçağın yer aldığı bir haritayı paylaştı.

Rusya temsilcisi, “Bir kez daha Miami’deyim” diye yazdı.

Daha önce Dmitriyev’in, cumartesi günü ABD’nin Miami kentinde Donald Trump'ın yönetiminden yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna çatışmasının en kısa sürede çözüme kavuşturulabileceğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Ocak’ta Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya gelmişti.