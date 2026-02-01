İranlı yetkili, Katar Dışişleri Bakanı ile Tahran'da görüştü

Mehr Haber Ajansı’nın El Cezire’den aktardığına göre, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Tahran ziyareti kapsamında İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya gelerek bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, Katar Başbakanı Al Sani’nin Laricani ile görüşmesinde, bölge halklarını gerilimin tırmanmasının olumsuz sonuçlarından uzak tutmak amacıyla çabaların artırılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Bin Abdurrahman’ın, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla dost ve kardeş ülkelerle koordinasyon içinde olduklarını Laricani’ye ilettiğini duyurdu.