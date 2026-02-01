Umman'dan İran'a dayanışma mesajı

Umman Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Umman’ın, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına içten taziyelerini ve derin üzüntülerini ilettiğini, yaralılara ise acil şifalar dilediğini duyurdu.

Bender Abbas İtfaiye Müdürü Muhammed Emin Liyakat dün yaptığı bir açıklamada, kentin Muallim Bulvarı’ndaki bir binada meydana gelen patlamanın ilk belirlemelere göre gaz sızıntısından kaynaklandığını söylemişti.

Söz konusu olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.