  1. Dünya
  2. Ortadoğu
1 Şub 2026 09:45

Umman'dan İran'a dayanışma mesajı

Umman'dan İran'a dayanışma mesajı

İran’ın Bender Abbas kentinde meydana gelen patlama ve bazı vatandaşların hayatını kaybetmesi ile yaralanmasının ardından, Umman hükümeti İran halkı ve devletiyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Umman’ın, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına içten taziyelerini ve derin üzüntülerini ilettiğini, yaralılara ise acil şifalar dilediğini duyurdu.

Bender Abbas İtfaiye Müdürü Muhammed Emin Liyakat dün yaptığı bir açıklamada, kentin Muallim Bulvarı’ndaki bir binada meydana gelen patlamanın ilk belirlemelere göre gaz sızıntısından kaynaklandığını söylemişti.

Söz konusu olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

News ID 1934087

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler