İran Deniz Kuvvetleri Komutanının suikasta uğradığı yönündeki haberler yalanlandı

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral AlirezaTengsiri'nin suikasta uğradığı yönündeki haberler yalanlandı.

Son saatlerde çeşitli Telegram kanallarında, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alireza Tengsiri’nin suikasta uğradığı yönünde iddialar yayılmaya başladı.

Tasnim Haber Ajansı muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, söz konusu iddia tamamen asılsızdır. Kaynaklar, bu söylentinin büyük ölçüde İran karşıtı çevrelerin yürüttüğü psikolojik operasyonların bir parçası olarak üretildiğini ve kasıtlı biçimde yayıldığını ifade etti.