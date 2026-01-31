Gürcistan’daki Şii Âlimlerden Ayetullah Hamaney’e Destek

Gürcistan’daki Şii âlimler, yayınladığı bir bildiride, küresel ölçekteki zalim ve sultacı güçler tarafından yöneltilen suikast tehditlerini, komplo ve öldürme girişimlerini şiddetle kın ayarak, Ayetullah Hamaney’e olan tam, kararlı ve koşulsuz desteklerini ilan ettiler.

Gürcistan’daki Şii âlimler tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

“Gürcistan’daki Şii âlimler topluluğu olarak; küresel ölçekteki zalim ve sultacı güçler tarafından yöneltilen suikast tehditlerini, komplo ve öldürme girişimlerini şiddetle kınıyor, bu suç niteliğindeki amaçları kesin bir dille reddediyor ve Ayetullah Hamaney’e olan tam, kararlı ve koşulsuz desteğimizi ilan ediyoruz.

Bu tehditler, yalnızca bir şahsiyeti değil; İslam ümmetinin onurunu, direniş ruhunu, ilahi değerleri ve mazlum milletlerin hak arayışındaki sesini hedef alan, örgütlü ve son derece tehlikeli saldırılardır.

Ayetullah Hamaney; adaletin, bağımsızlığın, Kur’an ve Ehl-i Beyt (a.s) yolunun ve çağdaş İslam dünyasında zalimlere karşı kıyam kültürünün sembolüdür. ABD ve Siyonist rejimin politikalarına karşı sergilediği açık, ilkesel ve cesur duruş-özellikle mazlum Filistin halkını ve Gazze Müslümanlarını savunmadaki kararlı direnişi- hak ile batıl arasındaki sınırı tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda, tüm Müslümanları, âlimleri, din adamlarını ve vicdan sahibi herkesi bu hassas ve kader belirleyici dönemde sessiz kalmamaya; birlik, dayanışma ve kararlı bir tutum sergileyerek İslam ümmetinin yüce menfaatlerini savunmaya davet ediyoruz. Biz, Gürcistan’daki Şii âlimler olarak; Yüce Dini Lider’in yanında durmanın yalnızca siyasi bir tavır değil, aynı zamanda dini, ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ilan ediyoruz.

Son olarak, Yüce Allah’tan Ayetullah Hamaney’i ilahi himayesi altında muhafaza etmesini, İslam ümmetine birlik ve sabır lütfetmesini, mazlumların acı ve kederini zalimlere geri çevirmesini ve hakkı nihai zafere ulaştırmasını niyaz ediyoruz.”