Sözcü Bekayi, Katar Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyaretinin detaylarını anlattı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyaretiyle ilgili yayımlanan haberlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin, cumartesi günü Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu görüşmenin, bölgesel gelişmelere ilişkin olarak bölge ülkeleri arasında sürdürülen iyi niyet girişimleri ve istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, temasların bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik görüş alışverişi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Azar MAHDAVAN

