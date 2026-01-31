İran: Etkin bir caydırıcı gücümüz var

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını belirterek, “Nükleer silahın askeri doktrinimizde yeri yok, bunu defalarca dile getirdik. Ayetullah Hamaney de bu konuda bir fetva çıkarmıştır.” dedi

İran'ın sahip olduğu yetenekler göz önüne alındığında, nükleer silahlara hiç ihtiyacımız yok ve nükleer silahlar olmadan da ülkeyi savunabiliriz, çünkü etkin bir caydırıcı gücümüz var” ifadesini kullandı.

Buşehr'deki yeni enerji santrallerinin inşasında Rusya’nın iyi işbirliği yaptığına dikkat çeken İslami, Buşehr nükleer santrali için 2026 yılında yakıt tedarikinin de tamamlandığını duyurdu.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.