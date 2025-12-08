https://tr.mehrnews.com/news/1932774/ 8 Ara 2025 07:51 News ID 1932774 Ekonomi Ekonomi 8 Ara 2025 07:51 Dolar fiyatında son durum İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 124 bin 05 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 121 bin 995 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932774 کپی شد İlgili haberler Dolar fiyatı yükselmeye devam ediyor Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Doların fiyatı ne kadar? İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Ekler Ekonomi dolar İran dolar fiyatı dolar kuru
