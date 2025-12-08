  1. Ekonomi
8 Ara 2025 07:51

Dolar fiyatında son durum

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 124 bin 05 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 121 bin 995 tümen seviyesinden işlem gördü.

