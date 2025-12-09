https://tr.mehrnews.com/news/1932801/ 9 Ara 2025 07:37 News ID 1932801 Ekonomi Ekonomi 9 Ara 2025 07:37 Dolar yükselişini sürdürüyor İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 126 bin 280 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 124 bin 05 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932801 کپی شد İlgili haberler Dolar fiyatında son durum Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Dolar fiyatı yükselmeye devam ediyor Dolar güne nasıl başladı? Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı
