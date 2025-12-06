https://tr.mehrnews.com/news/1932724/ 6 Ara 2025 07:35 News ID 1932724 Ekonomi Ekonomi 6 Ara 2025 07:35 Dolar güne nasıl başladı? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 119 bin 705 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 120 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932724 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Doların fiyatı ne kadar? Dolar fiyatında son durum Dolar fiyatında son durum Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar güne nasıl başladı? Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
