Dolar güne nasıl başladı?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 119 bin 705 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 120 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü.

