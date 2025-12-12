https://tr.mehrnews.com/news/1932877/ 12 Ara 2025 09:18 News ID 1932877 Ekonomi Ekonomi 12 Ara 2025 09:18 Dolar kuru bugün ne kadar? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 125 bin 750 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 124 bin 930 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932877 کپی شد İlgili haberler Dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar fiyatında son durum Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
