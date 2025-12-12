  1. Ekonomi
12 Ara 2025 09:18

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 125 bin 750 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 124 bin 930 tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1932877

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler