10 Ara 2025 07:31

Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 124 bin 870 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 126 bin 280 tümen seviyesinden işlem gördü.
