11 Ara 2025 09:12

Dolar güne nasıl başladı?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 124 bin 930 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 124 bin 870 tümen seviyesinden işlem gördü.

