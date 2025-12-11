https://tr.mehrnews.com/news/1932856/ 11 Ara 2025 09:12 News ID 1932856 Ekonomi Ekonomi 11 Ara 2025 09:12 Dolar güne nasıl başladı? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 124 bin 930 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 124 bin 870 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932856 کپی شد İlgili haberler Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar fiyatında son durum Dolar fiyatı yükselmeye devam ediyor Dolar kuru bugün ne kadar? Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
yorumunuz