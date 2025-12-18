Çin'den Venezuela'ya destek

Çin, Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD’nin ülkeye yönelik saldırgan eylemlerinin görüşülmesi için acil oturum talebine destek verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun bugün düzenlenen olağan basın toplantısında ABD’nin Venezuela’ya yönelik artan baskılarına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Guo, Çin’in her türlü tek taraflı zorbalık eylemine karşı olduğunu vurgulayarak, ülkelerin kendi egemenliklerini ve ulusal onurlarını koruma çabalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Venezuela’nın diğer ülkeler ile kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini geliştirme hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Sözcü Guo, uluslararası toplumun Venezuela’nın meşru hak ve çıkarlarını korumasına anlayış ve destek göstereceğine inandıklarını ifade etti.

CGTN Türk