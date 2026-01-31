  1. Toplum
31 Oca 2026 14:19

ABD askerleri için 5 bin mezar yeri hazırlandı

ABD askerleri için 5 bin mezar yeri hazırlandı

Tahran’ın güneyinde ABD askerleri için 5 bin mezar yeri hazırlandığı açıklandı.

Tahran’ın güneyinde ABD askerleri için 5 bin mezar yeri hazırlandığı belirtildi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerinin eli tetikte olduğunu belirtti.

İslam Devrimi Lideri’nin danışmanı Ali Şemhani ise İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik herhangi bir düşmanca adımın, işgal altındaki toprakların derinliklerini de kapsayacak sert ve caydırıcı bir yanıtla karşılanacağını belirtti. İran’ın düşmanın tüm operasyonel planlarını kontrol altında tuttuğunu vurgulayan Şemhani, ABD’nin ya da Siyonist rejimin atacağı her askeri adımın bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

News ID 1934068

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler