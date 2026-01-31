İran'ın nükleer silah üretmek için çalıştığına dair hiçbir kanıt yok.

New York Times, konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberinde, Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin İran’ın nükleer silah yapımında kullanılabilecek materyaller üretmek amacıyla uranyum zenginleştirdiğine dair herhangi bir kanıt ya da bulguya ulaşamadığını bildirdi.

Haberde, söz konusu istihbarat servislerinin İran’ın bomba yapımında kullanılacak düzeyde yüksek oranlı uranyum zenginleştirdiğini veya gerçek nükleer savaş başlığı üretimine yönelik başka faaliyetler yürüttüğünü gösteren herhangi bir delil tespit edemediği vurgulandı.

New York Times’ın haberinde ayrıca, ocak ayında hedef alınan üç tesiste bulunan zenginleştirilmiş uranyumun hâlen yerinde olduğu ve büyük ölçüde zarar görmeden kaldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, ülkenin nükleer faaliyetlerinin barışçıl nitelik taşıdığını, uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde yürütüldüğünü defalarca dile getirmişti.