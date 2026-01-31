  1. Azerbaycan
31 Oca 2026 13:49

BAE ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin katılımıyla Abu Dabi’de "Barış Kalkanı-2026" tatbikatının düzenleneceğini duyurdu.

Bu tatbikat 2-3 Şubat tarihlerinde yapılacak.
 

News ID 1934067

