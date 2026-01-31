Bakan Erakçi, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Resmi temaslar kapsamında dün İstanbul’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Erakçi mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran–Türkiye ikili ilişkileri ile ortak ilgi alanına giren bölgesel konular üzerine gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, her zaman yararlı ve yapıcı olmuştur.

Bu görüşmelerde, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah edinmeyi amaçlamadığını ve İran halkının meşru çıkarlarını güvence altına alacak adil ve hakkaniyetli bir nükleer anlaşmaya girmeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladım. Söz konusu anlaşmanın, “nükleer silah edinmeme” güvencesini içermesinin yanı sıra yaptırımların etkin biçimde kaldırılmasını da kapsaması gerekmektedir.

Diğer komşu kardeş ülkelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti de, yürüttüğü asil çabalarla bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol üstlenmiştir. İran İslam Cumhuriyeti bu çabaları takdir etmekte ve memnuniyetle karşılamaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrarın korunması ve bölgenin yasa dışı saldırılardan uzak tutulması amacıyla bölge ülkeleriyle etkileşim ve iş birliğine her zaman hazırdır.