İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Putin ile görüştü

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi (YKK) Sekreteri Ali Laricani, Cuma günü Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Rusya'nın Interfax haber ajansı, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirdi.

Kremlin sözcüsü Peskov görüşmeyi doğruladı.

Daha sonra, İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, "Bu akşam, ülkemizin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Sayın Ali Larijani, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile görüştü ve görüşmelerde bulundu" açıklamasını yaptı.

Büyükelçi, "Görüşmelerin ana odağı, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin, özellikle ekonomik ilişkilerin genişletilmesiydi ve aynı zamanda iki taraf önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında istişarede bulundu" diye ekledi.