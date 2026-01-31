Şemhani’den sert uyarı: Her düşmanca hamle kesin bir yanıtla karşılaşacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, el-Meyadin’e verdiği röportajda, “Mevcut koşullarda İran’ın mutlak önceliği, her türlü tehdide karşı caydırıcılık için tam hazırlığa ulaşmaktır” dedi.

Şemhani, “Mesajımız son derece nettir. Düşmandan gelen ve düşmanca niyet taşıdığına işaret eden her türlü hareket, orantılı, etkili ve caydırıcı bir karşılıkla karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu karşılığın mahiyetine değinen Şemhani, “İran’ın orantılı cevabı, Siyonist rejimin derinliklerinin hedef alınmasını da kapsayabilir” dedi.

Devrim Lideri’nin temsilcisi ayrıca, Tahran’ın çatışma alanını yalnızca deniz coğrafyasıyla sınırlı tutmadığını ve “daha geniş ve daha gelişmiş senaryolara” tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Ali Şemhani, açıklamasının devamında Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki askeri varlığın artırılmasının, mutlaka askeri üstünlük anlamına gelmediğini belirtti.

Şemhani, “Bu bölge bizim evimizdir. Coğrafyasını ve kapasitesini çok iyi tanıyoruz. Hiçbir yabancı güç, bu bölgedeki kapsamlı savunma unsurlarını bizden daha iyi tanıyamaz” dedi.

İran’ın stratejik temellerine işaret eden Şemhani, “Savunma ve taarruz doktrinimiz de bu esaslar doğrultusunda tasarlanmış ve şekillendirilmiştir” ifadesini kullandı.

Devrim Lideri’nin temsilcisi ayrıca düşmanın operasyonel planının ortaya çıkarıldığını belirterek, “Bu plana tamamen hâkimiz ve uygun zamanda, bu planı işlemez hale getirecek noktalara gerekli darbeleri indireceğiz” dedi.

Şemhani, “Şartlar gerektirdiği takdirde İran, ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için daha temel ve daha etkili seçeneklere başvuracaktır” diye kayddetti.

Son olarak uyarıda bulunan Şemhani, “Güç gösterisi vehmiyle İran milletinin iradesini kırmaya çalışan taraf, doğacak sonuçların sorumluluğunu doğrudan üstlenmek zorunda kalacaktır” dedi.