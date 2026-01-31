  1. İran
31 Oca 2026 13:42

Ordu Komutanı: İran'ın gücü 12 günlük savaşa kıyasla arttı

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkenin askeri olarak tamamen hazır olduğunu ve bölgedeki düşmanca hareketleri yakından izlediğini söyledi.

Tahran'da düzenlenen 18. Ulusal Genç Asker Festivali'nin kapanış töreninde konuşan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, katılımcıları Hz. AliEkber'in (a.s.) doğum yıldönümü ve Gençlik Günü nedeniyle tebrik ederek, İran'a yönelik düşmanca planlara dikkat çekti.

İranı askeri yetkili şünları söyledi:

"Bugün yüksek savunma ve askeri hazırlık durumundayız ve bölgedeki düşman hareketlerini izliyoruz; kötü niyetlerinin farkında olduğumuz için tetikteyiz.

İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırı ve savunma gücü, son dönemdeki savaşa kıyasla üstün ve daha yüksek bir konumda.

Düşmanın tüm bilim, teknoloji ve birleşik savaş yöntemleriyle mücadele ettik ve kendi ve düşmanlarımızın zayıf ve güçlü yönlerini belirledik; bu nedenle bugün özellikle hazırlıklıyız; şu anda NATO ülkeleriyle savaşan Rusya bile bizim savaş tecrübemize sahip değil.

Düşmanın hareketlerini sürekli olarak izliyoruz ve düşman bir hata yaparsa, güçle karşılık vereceğiz".

News ID 1934065
Azar MAHDAVAN

