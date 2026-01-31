Pezeşkiyan'dan İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na saygı ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Bakanlar Kurulu üyeleri, İslam Devrimi’nin 47. zafer yıldönümü arifesinde bugün sabah İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Pezeşkiyan ile beraberindekiler İmam Humeyni (r.a) için saygı duruşunda bulundu.

Türbede bulunan İmam Humeyni'nin torunu Seyyid Hasan Humeyni, Pezeşkiyan ve beraberindeki Bakanlar Kurulu üyelerine eşlik etti.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.