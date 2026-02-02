İran ve Ürdün dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi bu görüşmede, İran halkının hak ve çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve istikrarı korumak için yürüttüğü diplomatik çabalarını anlattı.

Ürdün Dışişleri Bakanı da, herhangi bir gerginliğin tüm bölgenin istikrarı ve güvenliği üzerindeki olumsuz sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Safedi, ülkesinin bölgedeki diğer ülkelerle birlikte, sorunların çözümü için tek seçeneğin diplomasi olduğunu düşündüğünü ve bu amaca ulaşmak için her türlü diplomatik süreci desteklediğini vurguladı.