İran'dan Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’ın Belucistan bölgesinde son iki gün içinde meydana gelen terör saldırılarını sert bir şekilde kınadı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Bekayi, İran'ın terörizmin her türlü biçim ve tezahürünü kınama yönündeki ilkesel tutumunu hatırlatarak, terörizm ve terör örgütleriyle etkili mücadele için komşu ülkeler arasında ve bölgesel düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı.