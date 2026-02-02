İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, gece saatlerinde silahlı kuvvetlere bağlı bir birliğin hazırlık durumunu yerinde inceledi.

Musevi burada yaptığı açıklamada, “13. günün kanı henüz yerde kalmıştır. En küçük bir hata, harekete geçmemiz için elimizi tamamen serbest bırakacaktır. Dünya, güçlü İran’ın farklı bir yüzüne tanıklık edecektir. O zaman hiçbir Amerikalı kendini güvende hissetmeyecek; bölgedeki ateş, ABD’yi ve müttefiklerini de içine alacaktır” dedi.

Deniz ablukasından söz eden çevrelere de değinen Musevi, “Bu iddiaları dile getirenlerin, coğrafya ve jeopolitik derslerini bir kez daha gözden geçirmeleri gerekir. Güçlü ve geniş İran, kuşatılabilir bir ülke değildir” ifadelerini kullandı.

Musevi, 12 günlük savaşın ardından savunma doktrinlerinde köklü bir revizyona gittiklerini belirterek, “Savunma doktrinimizi, ani ve süreklilik arz eden harekât anlayışına dayalı, asimetrik ve yıkıcı askeri stratejiler içeren taarruz doktrinine dönüştürdük” diye konuştu.

İran’ın atacağı adımların hızlı, kararlı ve ABD’nin hesaplarının dışında olacağını vurgulayan Musevi, “İran, düşmanları karşısında en küçük bir gaflete dahi izin vermeyecektir” dedi.

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Musevi, “Biz yalnızca zafere odaklanıyoruz. Samiri’nin buzağısını andıran gürültülerden ve düşmanın sahte heybetinden hiçbir endişe duymuyoruz. Yüzleşmeye ve misilleme tokadını indirmeye tamamen hazırız” ifadelerini kullandı.