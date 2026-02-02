  1. Siyaset
2 Şub 2026 16:37

İranlı komutandan ABD'ye sert uyarı

İran’ın Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı komutan vekili Tuğgeneral Kiyumers Haydari, ABD’nin askeri tehditlerine yanıt verdi.

Tuğgeneral Haydari, “Amerikalıların İran  ve silahlı kuvvetleriyle akıllıca davranması onlar için iyi olacaktır, ancak hata yaparlarsa en sert ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz” dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, son yaptığı konuşmada ABD’nin tehditlerine sert bir yanıt vererek, İran’a dayatılacak herhangi bir savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşeceğini vurguladı.

İran’ın savaş başlatmayacağını ancak saldırıya karşı güçlü ve caydırıcı bir karşılık vereceğini belirten Ayetullah Hamaney, bu tutumun slogan değil, sahadaki gerçekliklere dayalı bir strateji olduğunu ifade etti.

