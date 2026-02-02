Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretlere ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan’ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır’ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Riyad’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır."