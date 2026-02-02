  1. Siyaset
2 Şub 2026 07:28

Erakçi: Adil anlaşmaya da olası saldırıya da hazırız

Erakçi: Adil anlaşmaya da olası saldırıya da hazırız

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran'ın adil ve hakkaniyetli bir anlaşma ya da olası bir saldırıya karşı savunma için gerekli hazırlıklara sahip olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“CNN ile yaptığım röportajda şunu söyledim: İran ve ABD, tarihin kritik bir dönemecinden geçiyor.

Nükleer silahların bulunmadığını garanti altına alacak adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya varabiliriz. Bu sonuç, kısa bir süre içinde mümkün olup her iki tarafın da yararınadır.

Öte yandan, yanlış bir hesaplama ve hatta bir saldırı da söz konusu olabilir. İran bu senaryoya da aynı ölçüde hazırdır."

News ID 1934109

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler