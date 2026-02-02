Erakçi: Adil anlaşmaya da olası saldırıya da hazırız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“CNN ile yaptığım röportajda şunu söyledim: İran ve ABD, tarihin kritik bir dönemecinden geçiyor.

Nükleer silahların bulunmadığını garanti altına alacak adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya varabiliriz. Bu sonuç, kısa bir süre içinde mümkün olup her iki tarafın da yararınadır.

Öte yandan, yanlış bir hesaplama ve hatta bir saldırı da söz konusu olabilir. İran bu senaryoya da aynı ölçüde hazırdır."