Katar Emiri ve Fransa Cumhurbaşkanı İran konusunda istişarelerde bulundu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında konuştuğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, iki taraf İran meselesi ve bölgedeki ilgili gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki durum, ateşkesin sağlanması çabaları ve gerilimlerin azaltılması yolları da telefon görüşmesinin ana konuları arasındaydı.

Katar Emiri ve Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze'deki sivillerin korunması ve çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgulayarak görüşmeyi sonlandırdılar.