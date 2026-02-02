  1. Dünya
  2. Amerika
2 Şub 2026 14:09

Pompeo’dan İran’daki olaylara dair yeni itiraf

Pompeo’dan İran’daki olaylara dair yeni itiraf

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’daki olaylara dair yeni itirafta bulundu.

Trump’ın başkanlığının ilk döneminde görev yapan Mike Pompeo İran’daki isyanlarda ABD’nin de rolü olduğunu itiraf etti.

İsrail rejiminin Kanal 13 televizyonuna konuşan Pompeo, ABD'nin İran’ın içişlerine karıştığını doğruladı.

Pompeo, Siyonist muhabirin, ABD'nin "protestocular" olarak adlandırdığı kişilere neden yardım etmediği sorusuna, "ABD'den çok fazla yardım geldi. Belki de her şeyi bilmiyorsunuz” yanıtını verdi.

Pompeo İran’daki isyanlarda Mossad ajanlarının rol oynadığını da itiraf etmişti.
 

News ID 1934117

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler