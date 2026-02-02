Pompeo’dan İran’daki olaylara dair yeni itiraf

Trump’ın başkanlığının ilk döneminde görev yapan Mike Pompeo İran’daki isyanlarda ABD’nin de rolü olduğunu itiraf etti.

İsrail rejiminin Kanal 13 televizyonuna konuşan Pompeo, ABD'nin İran’ın içişlerine karıştığını doğruladı.

Pompeo, Siyonist muhabirin, ABD'nin "protestocular" olarak adlandırdığı kişilere neden yardım etmediği sorusuna, "ABD'den çok fazla yardım geldi. Belki de her şeyi bilmiyorsunuz” yanıtını verdi.

Pompeo İran’daki isyanlarda Mossad ajanlarının rol oynadığını da itiraf etmişti.

