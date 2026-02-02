İran'ın Riyad Büyükelçisi Ali Reza Enayeti, Şarku'l Avsat gazetesine verdiği demeçte, İran-Suudi Arabistan ilişkilerini değerlendirdi.

Enayeti, İran ve Suudi Arabistan arasındaki istişarelerin, ortak çıkarlara ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden stratejik bir inanç temelinde devam ettiğini belirtti.

Enayeti, “İran olarak bölgesel istikrarın bölgedeki tüm ülkelerin çıkarına olduğuna inanıyoruz ve bunu Suudi yetkililerle yaptığımız görüşmelerde defalarca vurguladık” ifadesini kullandı.

Tahran'ın Suudi Arabistan'ı bölgede kilit ve etkili bir ülke olarak gördüğünü aktaran Enayeti, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konulardaki iş birliğinin bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olduğunun altını çizdi.

Enayeti, İran ve Suudi Arabistan'ın bölgesel güvenlik ve istikrara önem verdiklerini aktardı.

Büyükelçi Enayeti, "İran-Suudi Arabistan ilişkileri çok sağlam, kimse onu bozamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, İran'a yönelik olası bir askeri operasyonda hava sahasının ve topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceğini resmen açıklamıştı.

