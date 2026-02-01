İran petrolüyla ilgili Trump'tan tuhaf açıklama

Hindistan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından biri olup, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü petrol ithalatı yoluyla karşılamaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamada, Hindistan’dan İran petrolü yerine Venezuela petrolünü tercih etmesini istediğini duyurdu. Trump’ın bu açıklamasını memnuniyetle karşılyan düşman medya organlarında “Hindistan, İran’dan petrol almak yerine Venezuela’dan petrol alıyor” başlığıyla haberler yayımlandı.

Ancak Hindistan’ın petrol ithalat verilerinin incelenmesi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Zira Hindistan, son yıllarda İran’ın büyük petrol müşterileri arasında yer almıyor. Hindistan, 2019 yılında İran’dan petrol alımını tamamen durdurdu. İran’ın geleneksel ve en önemli müşterilerinden biri olan bu ülke, Trump’ın ilk başkanlık döneminde uygulanan tek taraflı yaptırımlar sonrasında, kısa bir muafiyet sürecinin ardından İran’dan resmi petrol ithalatını sıfıra indirdi.

Son yıllarda Hindistan, günlük ortalama 4,7 ila 5 milyon varil ham petrol ithal ediyor ve bu ithalat, farklı ülkelerden sağlanıyor. Hindistan’a en fazla petrol ihraç eden ülke ise Rusya. Rusya, Hindistan’a günlük 1,5 ila 1,8 milyon varil petrol satıyor. Hindistan, 2023 yılında yaklaşık 25 milyar dolar, 2024 yılında ise yaklaşık 43 milyar dolar tutarında petrolü Rusya’dan satın aldı.

Buna karşılık, Hindistan’ın İran’dan satın aldığı petrol miktarı son yıllarda son derece düşük seviyelerde kalmış ve neredeyse sıfıra yaklaşmıştır. Hatta Hindistan’ın Nijerya, Angola ve Venezuela’dan yaptığı petrol alımı, İran’dan yaptığı alımdan daha fazladır.

Günlük üretimi yaklaşık 1 ila 1,4 milyon varil olan Venezuela petrolünün açık şekilde yağmalanması yoluyla bu ülkenin petrolünü kontrol altına alan Trump yönetimi, Çin ve Hindistan ile bu petrolün ABD üzerinden satın alınması yönünde görüşmelere başlamıştır. Eğer Trump’ın, ABD’nin daha önce Hindistan’a uyguladığı gümrük tarifelerinde indirim teşviki karşılığında Hindistan’ın Venezuela petrolü satın almayı kabul ettiği yönündeki iddiası doğruysa, bu durum Hindistan’ın petrol sepetinde İran petrolünün Venezuela petrolüyle ikame edilmesi olarak değil, Rusya’dan yapılan petrol ithalatının bir bölümünün Venezuela petrolüyle değiştirilmesi olarak değerlendirilmelidir.