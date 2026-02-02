1 Şubat 1979'de kazanılan İslam Devrimi zaferinin törenlerle kutlandığı Fecr günleri dün başladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün İmam Humeyni Türbesi’ni ziyaret etti.

Erakçi, burada yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirerek, “Biz diplomasiyi asla terk etmedik ve İran milletinin haklarını savunmak için hiçbir fırsatı kaçırmadık. Hepimiz halkımızın haklarını güvence altına almak ve halkı savunmak için çalışıyoruz” dedi.

Erakçi, “Şimdi onlar (ABD’liler) diplomasi hakkında konuşuyorlar, ancak bu eşitlik ve karşılıklı saygı temelli olmalı." ifadesini kullandı.

İran halkıyla saygı diliyle konuşulması gerektiğini vurgulayan Erakçi, “Diplomasi için hazırız, ancak diplomasinin kendi ilkeleri vardır. Umarım diplomasinin sonucunu yakında görürüz." diye konuştu.

Pezeşkiyan’dan müzakere talimatı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ile müzakere için talimat verdi.

Hükümetten bir kaynak Fars muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ABD ile yeni müzakerelere başlama talimatı verdiğini söyledi.