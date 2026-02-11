İslam Devrimi’nin Zaferi İran Basınına Nasıl Yansıdı?

Mehr Haber Ajansı: İran tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan İran İslam Devrimi’nin zaferinin, bugün 47. yıl dönümü kutlanıyor.

O dönemde İran’da kendisine karşı artan halk hareketleri nedeniyle meşruiyetini büyük ölçüde kaybeden Pehlevi Hanedanı’nın ikinci şahı Muhammed Rıza Pehlevi, 16 Ocak 1979’da ülkeyi kesin olarak terk etmişti.

Bunun ardından, İran halkının büyük çoğunluğunun desteğini arkasına alan İmam Humeyni (r.a), 14 yıllık sürgünün ardından 1 Şubat 1979’da İran’a döndü. Tahran’da yaklaşık 3 milyon kişi tarafından karşılanan İmam Humeyni, halkın birlik ve kararlılığı sayesinde 11 Şubat 1979’da İran İslam Devrimi’ni zafere ulaştırdı.

Devrim sürecinde, İran’ın önde gelen gazeteleri arasında yer alan Keyhan ve Ettelaat, İslam Devrimi’nin gelişimine ilişkin haberlere neredeyse her gün manşetlerinde ve geniş sayfa alanlarında yer verdi.

Bu yazıda, söz konusu gazetelerin devrim sürecine damga vuran manşetlerine yakından bakacağız.

Keyhan: İmam yarın sabah Tahran'da olacak

İslam Devrimi'nin kurucusu İmam Humeyni'nin 14 sene sürgünlükten sonra Tahran'a gelişini habere yapan Keyhan gezetesi manşetinde "İmam yarın sabah Tahran'da olacak" başlığını kullandı.

Keyhan: Ne Şah ile uzlaşacağız ve ne Humeyni ile

Yine de Keyhan gazetesi M.Rıza Pehlevi'nin son başbakanı Şapur Bahtiyar'ın "Ne Şah ile uzlaşacağız ve ne Humeyni ile" sözelerini manşetine taşıdı.

Ettelat: Rejim parçalandı

Pehlevi Rejimi'nin çökmesini haber yapan Ettelat gazetesi de ilk sayfasında şu cümlelere yer verdi:

Dün millet 57 senelik zulüm sarayını tahrip etti

Rejim parçalandı

Keyhan: Şah gitti

Keyhan gazetesi manşetinin birinde Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi ile birlikte ülkeyi terk etmesini haber yaparak Şah gitti başlığını kullandı.