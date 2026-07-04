  1. Siyaset
4 Tem 2026 18:48

Bakan Erakçi, Hizbullah heyeti ile görüştü

Bakan Erakçi, Hizbullah heyeti ile görüştü

Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak için Tahran’da bulunan Hizbullah heyeti İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak için Tahran’da bulunan Hizbullah heyeti İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

Bakan Erakçi, Hizbullah heyeti ile görüştü

News ID 1937360

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