Erakçi: İran tehdit altındayken nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam Devrimi'nin şehit liderinin görkemli cenaze törenine katılmasının ardından yayımladığı mesajda, "Milyonlarca onurlu İranlı birlik ve beraberlik içinde bir araya gelerek Ayetullah Hamaney'e ve onun kalıcı mirasına saygılarını sundu. Ne onlar ne de cesur silahlı kuvvetlerimiz hiçbir tehditten korkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, "Mutabakat Muhtırası'nın 13. maddesi son derece açık ve nettir. İran'a yönelik tehditler sürdüğü sürece nihai bir anlaşmaya ulaşmak için müzakereler başlamayacaktır. Attığınız imzaya sadık kalın." dedi.